‘Bakanlık teklifi gelse kabul etmem’ diyen Saadet lideri: İttifak seçimde gündeme gelir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifakların ancak seçim kararı alınırsa gündeme gelebileceğini söylerken, ‘bakanlık teklifi’ dahi gelse kabul etmeyeceği mesajını verdi.

Fotoğraf: AA

YouTube’da Cüneyt Özdemir’in sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, ‘partideki iktidarın tamamen Oğuzhan Asiltürk’ün eline geçtiği ve cumhur ittifakına kayıldığı’ yönündeki söylentileri ‘spekülasyon’ diye tanımladı.

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“Oğuzhan bey bizim büyüğümüzdür, ağabeyimizdir ama partiminiz organları bellidir” diyen Saadet Partisi lideri, genel başkan ve teşkilatı bir kenara atılamayacağını vurguladı.

‘Bakanlığın önemi yok’

AKP’nin ‘tuzla buz olduğunu’ savunan Karamollaoğlu, partinin kurucularının tamamen ayrıldığını söyledi. Saadet lideri, “İtiraz ediyorlar ‘Buradayız’ diye. Üç kişi kalmıştır nazar boncuğu gibi… Yola çıktıkları arkadaşları kalmadı. Önce bunu hatırlayalım” diye konuştu.

Karamollaoğlu, AKP’den ya da yakın çevreden bakanlık veya ittifak teklifi gelip gelmediğine dair soruya şu yanıtı verdi: “Hayır bu teklif bana gelmedi. Sadece Oğuzhan beyi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ziyaret etti. O meseleler orada gündeme gelmiş olabilir. Bana direkt olmadı. Böyle bir teklif varsa doğrudan yapılır, yapılacağı yer de bellidir… Bize herhangi bir şekilde ‘Size bakanlık verelim, size şu imkanları verelim gibi’ tekliflerin nazarımda önemi yok.”

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Saadet lideri, bakanlıkların Erdoğan’ın ‘iki dudağının arasında’ olduğunu belirterek, “Herhangi bir önemi yok. Söz sahibi bakanlar değil bir kişi” dedi.

Karamollaoğlu, ittifaklar konusunda da şunları kaydetti: “İttifaklar ancak seçim kararı alınınca gündeme gelir. Bu bir koalisyon değil ki… ‘İttifak ettik’ desek ne olacak… ‘Söylemde mutabakat sağladık’ anlamına gelir. Seçim dönemine girmeden ittifak konusunun bir faydası yok.”