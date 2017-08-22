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Bakanlık talimatıyla: Halk eğitim merkezlerindeki halk oyunları kurslarına yasak geldi

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Milli Eğitim Bakanlığı, tüm halk eğitim merkezlerinde ikinci bir talimata kadar halk oyunları kurslarını yasakladı.

Fotoğraf: afem.org.tr

Birgün’den Serbay Mansuroğlu’nun haberine göre, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçelerdeki halk eğitim merkezlerine gönderilen yazıda, yasak gerekçesi olarak ‘katılımın azlığı’ gösterildi.

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Yazıda konunun inceleneceği, devam eden kursların bitirilmeyeceği ancak ikinci bir talimata kadar yeni bir kurs açılmayacağı kaydedildi: “Son altı ay içerisinde ‘Halk Oyunları’ alanında açılan kursların, kursiyer kayıtlarıyla kurs bitirme belgesi alan kursiyerler arasında büyük farkın olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle ‘Halk Oyunları’ kurs programlarının yeniden incelenmesi, ihtiyaç olması halinde tekrar güncellenmesi için 01.08..2017 tarihinden itibaren ikinci bir talimata kadar Halk Oyunları kurslarının açılması durdurulmuştur.”


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