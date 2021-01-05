Bakanlık sözcüsü: Gözaltına alınan 17 kişiden 15’i öğrenci değil

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Boğaziçi Üniversitesi’nde dünkü eylemin ardından bu sabah gözaltına alınan 17 kişiden 15’inin öğrenci olmadığını söyledi.

Basın toplantısı düzenleyen Çataklı, gözaltına alınan kişilerin bazılarının MLKP ile irtibatının tespit edildiğini bildirdi.

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Bakanlık sözcüsü şöyle devam etti: “Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşen bir protesto gösterisi sırasında Türk polisine yönelik atılan hadsiz slogan, bizleri son derece üzdü. Polislerimize ‘katil’ denmesini bizim kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversitenin rektörlüğüne daha önce AKP’den milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu’yu atamıştı. Üniversitede dün çok sayıda kişi toplanarak atamayı protesto etmişti.