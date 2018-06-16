Bakanlık ‘sanal devriye’de: 15 Temmuz’a ‘kurgu’ diyen kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan ‘sanal devriye’ çalışması kapsamında 15 Temmuz darbe girişiminin ‘kurgu’ olduğu yönünde sosyal medya paylaşımı yaptığı öne sürülen İzzet A. adlı kişi gözaltına alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan ‘sanal devriye’ faaliyetleri esnasında 27 yaşındaki İzzet A.’nın 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili ‘aşağılar nitelikte paylaşımlar’ yaptığı saptandı.

Reklam

Açıklamada paylaşımın ‘vatandaşların sinir uçlarına dokunmak suretiyle kaotik bir seçim süreci yaşanmasını amaçladığı’ savunuldu.

İzzet A. hakkında adli işlem başlatıldığı, konuyla ilgili olarak emniyet tarafından çalışmaların tamamlanarak adli makamlara gönderildiği belirtildi.