Bakanlık Salda Gölü’nden 24 saat canlı yayın başlattı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Burdur’daki Salda Gölü’nden 24 saat canlı yayın başlattı.

Bakanlık yayını Twitter’dan şu mesajla duyurdu: “Ülkemizin cennet köşelerinden Salda Gölü’nün korunması,koruma çalışmalarımızın da vatandaşlarımızca anbean takip edilebilmesi için bölgeye kurduğumuz kamera sistemiyle 24 saat canlı yayın yapıyoruz.”

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Yayın şu siteden takip edilebilir.

Burdur’un gözde turizm merkezi Salda Gölü’nün çevresine uygulanacak yapılaşma projesi için 13 Nisan’da bölgeye iş makinesi ve kamyonun girmesi tepki çekmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projede olmayan bir uygulamayı yaptıkları için yüklenici firmaya ceza kesildiğini, müşavir firma ve sorumlu personele soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. İş makinesiyle kamyonlara yüklenen kumlar, daha sonra küreklerle eski yerine götürülmüştü.