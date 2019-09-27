Bakanlık ‘Rakiplerine caydırıcı olur’ dedi: İBB, tarihi gar ihalelerine girmesin

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Haydarpaşa ve Sirkeci garları için düzenlenen ihaleye girmesini istemedi.

Fotoğraf: DHA

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), garların bazı bölümlerinin kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere kiraya verileceğini açıklamıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da ihaleye girileceğini söylemişti.

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Yazılı açıklama yayınlayan bakanlık, Haydarpaşa’nın gar işlevinin süreceğini, kiraya verilecek alanın imar kısıtlılığı bulunduğunu kaydetti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Söz konusu ihale şartında, ‘İhale sonrasında işletme için gerekli olan işyeri açma ve işletmek için tüm izinleri ve ruhsatlarını yüklenici firma kendisi alır’ maddesi yer almaktadır. Bu nedenle İstanbul büyükşehir belediyesinin veya iştiraklerinin böylesine bir ihaleye girmesi durumunda; ihale sonrası su, doğalgaz bağlatılması gibi işlerin büyükşehir belediyelerinde, işyeri açma ve işletme izinlerinin ise ilçe belediyelerinden alacakları için belediye ile ihalede yarışmak, diğer katılımcılarda caydırıcı etkisi olacak ve ihaleye katılımı azaltacaktır. İhalenin olmazsa olmaz kuralı olan rekabet ortamı sağlanamayacaktır. Oysa sözü edilen ihalede maksat, mülk sahibi olan idareye gelir sağlamak ve kültür sanat etkinliklerine imkan oluşturmaktır.”

‘İhaleye girmemize engel yok’

Sözcü’den Özlem Güvenli’nin haberine göre bakanlığın açıklamasını değerlendiren İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB’nin ihaleye girmesinin değil, bakanlığın açıklamasının Devlet İhale Kanunu’nun ‘açıklık ve rekabet ilkeleri’ne aykırı olduğunu ifade etti.

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İBB’nin iştiraklerinin ihaleye girmesinin önünde bir engel bulunmadığını belirten Ongun, “Açıklamanın motivasyonu nedir bu da merak konusu” dedi.