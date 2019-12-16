Bakanlık plastik poşetten bir yılda 210 milyon lira kazanmış

1 Ocak 2019’dan bugüne kadar yaklaşık 1.5 milyar adet poşet satıldığı, devletin kasasına 210 milyon TL girdiği açıklandı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik alışveriş poşetleri tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilmeye başlamıştı.

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Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın plastik poşet satışıyla ilgili soru önergesine verdiği yanıtta şu bilgileri de aktardı: “Elde edilen gelirler karşılığında Çevre Kanunu kapsamında yerel yönetimlere çevre projeleri için mali destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda bakanlığımızca yerel yönetimlerin çevre yatırımları için son 16 yılda 2 milyar 116 milyon TL nakdi yardım yapılmıştır. 2019 yılındaki yardım tutan ise 527 milyon TL’dir.”

‘Halkın cebinden devasa gelir’

Kasap ise Kurum’un yanıtına karşılık, “Bakanlık, halkın cebinden devasa gelir elde etti” dedi.

CHP’li vekil, alınan her 25 kuruşun 10 kuruşundan Hazine’nin de pay aldığını belirtti: “İktidar, minik poşetlerden yüzlerce milyon TL’lik bir ekonomi yarattı.”