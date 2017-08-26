Bakanlık peşin peşin uyardı: Kapı önünde kurban kesene 203 lira ceza

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyenin gösterdiği alanlar haricinde kurban kesen ve satanlara 203 lira para cezası verileceğini duyurdu.

Bakanlığın yazılı açıklamasında Kurban Bayramı boyunca satış ve kesim yerlerinde denetim yapılacağı belirtildi.

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Kurban atıklarının belediyeler tarafından toplanacağı ifade edilen açıklamada, park, bahçe, cadde, sokakla bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satışıyla kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlara 203 lira ceza verileceği kaydedildi.

Ayrıca atıkları toprağa verenlere 1267 lira, kesim yerlerinde uygunsuz şekilde atıkları toprağa veren işletmelere de 50 bin 975 lira ceza kesilecek.

Açıklamada, söz konusu yasaklara uymayanların ‘Alo 181’ hattına ihbar edilmesi istendi.