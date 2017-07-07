Bakanlık önündeki eyleminde darp edilen öğretmen: Acıdan sesim çıkmıyordu

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Açlık grevindeki eğitimcileri Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için bakanlık önünde yaptığı eyleme sert müdahale edilen öğretmen Nazife Onay, “Acıdan çırpındım, sesim çıkmıyordu” dedi.

Akademisyen Gülmen ile öğretmen Özakça, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönmek için başladıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanmıştı. İkilinin bugün açlık grevi 121’inci gününe girdi.

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Gülmen ve Özakça gibi KHK’yla ihraç edilen öğretmen Nazife Onay da iki eğitimciye desktek eylemi yapmak için önceki gün Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bahçe demirlerine kendini zincirlemek istemişti.

Ancak bakanlığın özel güvenliği öğretmeni darp etmişti.

‘Acıdan sesim çıkmıyordu’

Nuriye ve Semih’in talepleri için Nazife Onay MEB’e zincirleme eylemi yaptı! Özel güvenliğin Nazife Hocayı boğmaya çalıştığı anlar! pic.twitter.com/ucbrb617ot — Semih-Esra Özakça (@SemihOzakca) 5 Temmuz 2017

Hürriyet’ten Gamze Kolcu’ya konuşan Onay, sekiz saat gözaltına tutulduğunu belirterek o anları şu sözlerle anlattı: “Bir kişi üzerime çullandı. ‘Slogan atmayayım’ diye ağzımı kapatmak istiyordu fakat gözü o kadar dönmüştü ki, kulağıma kırarcasına bastırıyordu. Bağırmak istedim ancak ağzım kapalıydı. Acıdan çırpındım, sesim çıkmıyordu. Azılı bir suçluyu yakalamışcasına büyük bir heyecanla diğer güvenlikçi arkadaşlarına zinciri kesmek için ‘Makas getirin’ diye bağırıyordu. Saçlarım çekiliyor, kulağım ağrıyordu. İki büklüm şekilde güvenlik odasına götürdüler. İşkence yaptılar. Oradan çıkarken gözaltı aracına yürüdüğüm sırada yere düştüm ve sürükleyerek araca bindirdiler. Açlık grevindeki Nuriye ve Semih benim arkadaşım.”