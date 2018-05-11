Bakanlık NYT haberini doğruladı: IŞİD liderlerinden el Tavi Sakarya’da yakalandı

Dışişleri Bakanlığı, New York Times’ın dünya gündemine taşıdığı IŞİD liderlerinden İsmail Elvan el Tavi’nin Sakarya’da yakalanıp Irak’a iade edildiği haberini doğruladı.

Bakanlık sözcüsü Hami Aksoy, 9 Mayıs’ta New York Times gazetesinde yayınlanan IŞİD’in.bazı elebaşlarının yakalanmasıyla ilgili habere ilişkin açıklama yaptı.

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Dışişleri Bakanlığı’nın resmi web sitesinden yapılan açıklamada Aksoy, İsmail Alwaan al-Ithawi’nin Sakarya’da yakalanıp Irak’a sınır dışı edildiği belirterek şunları kaydetti: “Türkiye, DAEŞ’e karşı mücadelede tüm ulusal imkanlarını seferber etmektedir. Uluslararası alanda tesis edilen işbirliğinin önemli sonuçlar verdiğini memnuniyetle kaydediyoruz. New York Times’da 9 Mayıs tarihinde yayınlanan haberde bahsi geçen operasyon, İsmail Alwaan al-Ithawi adlı üst düzey DAEŞ mensubunun istihbarat ve emniyet birimlerimiz tarafından düzenlenen operasyon sonucunda Sakarya’da yakalanması ve Irak’a sınır dışı edilmesiyle başlamıştır. Ortaya çıkan başarıda Türkiye’nin de katkısının bulunması bizim için önemlidir. Türkiye, Amerika, Irak ve diğer ülkelerle işbirliği içerisinde, DAEŞ’e karşı mücadeleyi sürdürecektir.”