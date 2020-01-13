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Yaramazlara biraz batar!

Bakanlık: Kuzey Irak’taki operasyonda bir asker ve bir korucu şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ta devam eden operasyonda bir asker ve bir güvenlik korucusunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bakanlığın açıklamasında, Haftanin bölgesinde süren operasyon sırasında, bugün PKK’lılarla çatışma çıktığı bilgisine yer verildi. Operasyonun sürdüğü kaydedildi.

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Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

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