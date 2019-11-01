Bakanlık, Kaş’ta iptal edilen SİT alanına imar planını yeniden yürürlüğe koydu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mahkemenin iptal kararına karşın üçüncü derece doğal SİT alanı olan Kaş’ın Limanağzı ve Çukurbağ İncebel bölgesini turizme ve yapılaşmaya açacak nazım imar planını yürürlüğe koydu.

Limanağzı (Fotoğraf: Antalya.ktb.gov)

Dönemin AKP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çukurbağ Yarımadası sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı ile Limanağzı bölgesi üçüncü derece doğal SİT alanlarını kapsayan 1/25.000 ölçekli nazım imar planını daha önce gündeme getirmişti.

Reklam

BirGün’den Burcu Cansu’nun haberine göre, sivil toplum kuruluşları ve yöre halkının itirazlarıyla zamanında mahkeme tarafından iptal edilen imar planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürürlüğe kondu.

‘Geri dönüşü olmayan hasarlara yol açacak’

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek yürülüğe konan planı Meclise taşıyarak şöyle konuştu: “Bölgenin coğrafyası, doğası ve tarihi göz önüne alındığında yapılaşmanın yaratacağı tahribat, geri dönüşü olmayan hasarlara yol açacaktır.”

İmar planına sürecin başından beri itiraz eden yöre halkının avukatı Tuncay Koç ise planın iptali için dava açacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bilirkişi raporları doğrultusunda plan iptal edildi. Yapılaşmanın doğal SİT alanında yaratacağı tahribat üzerinde duruldu. Oysa şimdi süreç Bakanlık eliyle yeniden başlatılıyor. Yöre halkı ve sivil toplum kuruluşlarının talebi doğrultusunda planın iptali için yeniden dava açmaya hazırlanıyoruz.”