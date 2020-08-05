Bakanlık: Kadın cinayetleri geçen yıla göre yüzde 26 azaldı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, kadın cinayetlerinin bu yıl geçen yıla göre yüzde 26 azaldığını söyledi.

Basın toplantısı düzenleyen Çataklı, bu yıl ‘6284 sayılı Kanun kapsamına giren kadın cinayetlerinde’ 142 kadının hayatını kaybettiğini ifade etti.

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Bakanlık sözcüsü, geçen yılın aynı dönemindeki cinayet sayısının 142 olduğunu, bunun da bir yılda yüzde 26’lık azalma anlamına geldiğini aktardı.

Çataklı, şöyle devam etti: “Elbette ki bu mesele de tıpkı trafik ve diğer hadiselerde olduğu gibi 1 rakamının bile bize büyük geldiğini, sıfırı hedeflediğimizi hatırlatmak isteriz.”

Çataklı, Kadın Destek Uygulaması’nın (KADES) bugüne kadar 494 bin 982 kişi tarafından telefonuna indirildiğini, uygulamayla 36 bin 535 ihbar yapıldığını, tümüne müdahale edildiğini vurguladı.