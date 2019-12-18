Bakanlık istatistiği: ‘Maganda kurşunu’ dört yılda 104 can aldı

İçişleri Bakanlığı, 2014-2019 yıllarında 188 bin 425 olayda ateşli silah kullanıldığını bildirdi. Silahla rastgele ateş açılması sonucu da 2016’dan bugüne kadar 104 kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Bakanlık, CHP Niğde Ömer Fethi Gürer’in ateşli silahlarla ilgili soru önergesine yanıt verdi.

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Buna göre polis sorumluluk bölgesinde 2014’te ateşli silahlarla meydana gelen olay sayısı 22 bin 819’ken, 2017’de 33 bin 407’ye kadar yükseldi. Bu sayı 2018’de 30 bin 881 olurken, bu yılın ilk 10 ayında 22 bin 720 olarak kayda geçti.

Aynı tarihler arasında, jandarma sorumluluk bölgesinde 2014’te 2 bin 910 olay meydana gelirken, 2018’da bu sayı 3 bin 224’tü. Bu yılın ilk 10 ayında ise 2 bin 522 olayda silah kullanıldı.

Her iki bölgede de genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu ilk sırada yer aldı. Bunun kasten yaralama ve tehdit izledi. Kasten öldürme ise son sıralarda yer aldı.

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Rastgele ateş açıldı, 104 kişi öldü

Polis sorumluluk bölgesindeki istatistik.

Yine, polis sorumluluk bölgesinde, 2016’dan bugüne kadar 3 bin 76 silahla rastgele ateş açılması olayı meydana geldi. Bu olaylarda 69 kişi hayatını kaybederken 1298 kişi de yaralandı.

Jandarma bölgesinde ise 2014’ten Ekim 2019’a kadar 1172 olay kayda geçti. Olaylarda 73 kişi hayatını kaybetti, 963 kişi yaralandı.