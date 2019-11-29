Bakanlık: İlk 10 ay Türkiye’ye 41 milyon turist geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’ye 10 ayda 40 milyon 719 bin 789 turist geldiğini duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Bakanlığın internet sitesinde, Ocak-Ekim 2019 tarihlerinde Türkiye’ye gelen turist istatistikleri açıklandı.

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Buna göre Türkiye’yi en çok ziyaret edenler Ruslar oldu. Rusları Almanlar ve İngilizler takip etti. Geçen yıla göre turist artışında Rusya yüzde 16.94’le ilk sırada yer aldı.

Almanya ve İngiltere’den gelen turist sayısı da yüzde 11’den fazla artarken, bu ülkeleri Bulgaristan ve İran takip etti.

Rusya’dan ilk 10 ayda 6.7, Almanya’da 4.6, İngiltere’den ise 2.4 milyon turist geldi.

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15 puanlık artış

Geçen yılın ilk 10 ayında Türkiye’ye 35 milyon 571 bin 419 turist gelmişti. Bir önceki yılın aynı döneminde de bu sayı 29.1 milyondu. Bu yılki sayı, geçen yıldan yüzde 14.28 daha fazla.

Ekim dönemi

Geçen ay ise Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,28 artarak 4 milyon 291 bin 574 oldu.

Ekim döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında da yüzde 31.06 artışla Rusya birinci, yüzde 8.57 artışla Almanya ikinci, yüzde 1.39 artışla Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan’ı İngiltere ile İran takip etti.