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Yaramazlara biraz batar!

Bakanlık: İBB’nin metro hatları için sunulan ya da reddedilen bir kredi onay talebi yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun metro hattı inşası için bakanlığa yapılan onay talebinin reddedildiği iddiasını yalanladı.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu, Sultanbeyli’de dün yaptığı saha incelemesi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, yapımı duran metro hatları ve belediyenin bakanlığa kredi başvurusuyla ilgili şunları söylemişti: “Ben Sayın Cumhurbaşkanı’na buradan çağrı yapıyorum. Gelin, elbirliğiyle duran bütün metro hatlarını harekete geçirelim 2022-2023 bitmeden. Bu durmuş, iki yıldır yapılamayan bütün metro hatlarını hemen bitirelim. Bakın bir başka uyarıda daha bulunayım. 2020’de, özellikle kredi imkanı sağladığımız bazı metro hatlarıyla ilgili de talep açmıştık. Bizim krediyi harekete geçirebilmemiz için Hazine onayı gerekiyor. 3 hatla ilgili bizim bu talebimiz reddedildi Ocak ayının ilk haftası.”

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İmamoğlu’nun açıklamasındaki iddialar yalanlanarak, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Bakanlığımıza sunulmuş ya da Bakanlığımız tarafından reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmamıştır” denildi.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu yıl ocak ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Bakanlığımıza sunulmuş ya da Bakanlığımız tarafından reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bakanlığımızdan talep edilen Hazine garantisiz dış borçlanma izinleri, Üsküdar-Altunizade-Ümraniye Dudullu Metro Hattı 126 metro aracı temini için 29 Kasım 2019 tarihli yazı ile, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı inşaat, elektromekanik işler ve araç alımı, Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı inşaat, elektromekanik işler ve araç alımı, Çekmeköy-Sultanbeyli Metro Hattı inşaat, elektromekanik işler ve araç alımı, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı inşaat, elektromekanik işler ve araç alımı projeleri için 30 Temmuz 2019 tarihli yazı ile Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt ve Kirazlı Halkalı Metro Hatları projeleri için 22 Ekim 2019 tarihli yazı ile hâlihazırda verilmiştir.”

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