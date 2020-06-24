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Yaramazlara biraz batar!

Bakanlık: Hakkari’de sınırda bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’de bir askerin taciz ateşi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bakanlığın Twitter paylaşımında, 23 Haziran’da Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin sınır bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyeti yapıldığı, bu sırada İran yönünden taciz ateşi açıldığı kaydedildi.

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Piyade sözleşmeli onbaşı Recep Durak, ateş sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Durak hastanede hayatını kaybetti.

Bakan Hulusi Akar imzalı açıklamada, “Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadesi yer aldı.

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