Bakanlık: Hakkari’de sınırda bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’de bir askerin taciz ateşi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter paylaşımında, 23 Haziran’da Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin sınır bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyeti yapıldığı, bu sırada İran yönünden taciz ateşi açıldığı kaydedildi.
Piyade sözleşmeli onbaşı Recep Durak, ateş sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Durak hastanede hayatını kaybetti.
Bakan Hulusi Akar imzalı açıklamada, “Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadesi yer aldı.