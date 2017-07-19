Bakanlık görüşü: Demirtaş’ın tutuklu bulunmasının vekilliğine etkisi yok

Adalet Bakanlığı, HDP’nin eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu bulunmasının, vekilliğine etkisi olmadığını bildirdi.

Anayasa Mahkemesi, Demirtaş’ın başvurusu sonrası bakanlıktan görüş istemişti.

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Bakanlığın mahkemeye gönderdiği yazıda, Demirtaş’ın şikayetinin ‘haksız tutuklama ve uzun tutukluluk şikayeti olarak değerlendirmesi gerektiği’ belirtildi.

‘Meclis iradesi’nin dokunulmazlıkları kaldırdığını hatırlatan bakanlık, Demirtaş’ın tutuklanmasının ‘milletvekili olarak siyasi faaliyette bulunma hakkına yönelik müdahalenin ölçülü ve demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olduğu’nu kaydetti.

Yazıda şöyle dendi: “Bakanlığımız, yukarıda belirtilen hususlar ışığında başvurucunun milletvekili olarak siyasi faaliyette bulunma hakkının müdahalede bulunduğuna ilişkin şikayetçinin açıkça dayanaktan yoksun olduğunu ifade etmek ister. Başvurucu halen milletvekili olup, tutuklu olmasının milletvekilliğine bir etkisi bulunmamaktadır. Bir başka deyişle tutuklanması nedeniyle milletvekilliği düşmemiştir. Tutuklu olmasının doğal bir sonucu olan fiili durumlar haricinde, milletvekili olmaktan kaynaklanan tüm hakları devam etmektedir.”

Geçen yıl 4 Kasım’da tutuklanan Demirtaş, halen Edirne Cezaevi’nde tutuluyor. Partinin toplamda 11 vekili tutuklu.