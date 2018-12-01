Bakanlık genelgesi: Güvenlik kamerası görüntüsü yayınlayana soruşturma açılacak

Güvenlik kamera görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması halinde paylaşan kişi hakkında soruşturma açılacak.

Karar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgede yer aldı.

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Suçla mücadele kapsamında güvenlik kameralarının kamu ve özel sektör tarafından etkin biçimde kullanıldığı hatırlatılan açıklamada, kameraların kaydettiği, delil ve kişisel veri niteliği taşıyan görüntülerin yayınlanmasının soruşturmanın gizliliğini, suç ve suçlularla mücadeleyi, temel hak ve özgürlükleri, özel hayatın gizliliğini ve kamu düzenini olumsuz etkilediği kaydedildi.

Bu görüntüleri paylaşmanın suç niteliği taşıdığı ve paylaşılması halinde soruşturma açılacağı belirtildi.