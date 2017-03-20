Bakanlık: Geçen hafta PKK’dan 999, IŞİD’den 70, ‘FETÖ’den 966 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada yapılan operasyonlarda IŞİD’den 70, ‘FETÖ’den 966 ve PKK’dan 999 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlığın 13-20 Mart tarihlerindeki operasyonlara ilişkin açıklamasına göre IŞİD’den 70, ‘FETÖ’den 966, ‘sol örgütler’den de 28 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda 13 PKK’lının öldürüldüğü, 11’inin de teslim olduğu ifade edildi.

Bu kapsamda Batman’da beş, Bingöl’de üç, Ağrı’da bir, Diyarbakır’da yedi, Şırnak’ta iki, Tunceli’de de üç sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Operasyonlarda 19 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi, 1275 kilo patlayıcı yapımında kullanılan madde, 15 el bombası, 34’ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere toplam 65 silah bulundu.

Yaklaşık 2 milyarlık uyuşturucu bulundu

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 66 kentte yapılan 442 operasyonda toplamda piyasa değeri 1 milyar 754 milyon 499 bin 724 lirayı bulan; 5 ton 674 kilo esrar, 5 ton 692 litre uyuşturucu hammaddesi, 1 kilo eroin, 35 kilo metamfetamin, 233 kök kenevir, 1 milyon 709 bin 307 uyuşturucu hap bulundu.

Yine 722 bin 314 kaçak sigara, 25 bin 632 litre akaryakıt ele geçirildi. Bunların piyasa değeri de yaklaşk 5 milyon 174 bin 105 lira. Operasyonlarda 688 kişi gözaltına alındı.

Geçen hafta 417’si denizlerde olmak üzere 2 bin 687 mülteci engellendi, 82 insan kaçakçısı gözaltına alındı.