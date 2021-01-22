Bakanlık ‘fahiş fiyat artışları’ nedeniyle marketlerden savunma istedi

Ticaret Bakanlığı, son dönemde ayçiçek yağı, yumurta, tavuk ve bebek maması fiyatlarına yönelik şikayetler üzerine tedarikçi ve marketlerden savunma istedi.

Fotoğraf: Pixabay

Milliyet’in haberine göre bakanlık vatandaşların fahiş fiyat artışlarına yönelik artan şikayet başvuruları üzerine, başta gıda ve temel tüketim ürünlerinde olmak üzere saha denetimlerini artırdı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, temel ihtiyaç ürünlerinde fahiş fiyat artışlarının tespiti amacıyla 19-20 Ocak’ta Türkiye genelinde yapılan denetimlerde 562 işletmede 9 bin 870 ürünün fiyatı incelendi.

İnceleme sonucu elde edilen veriler Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek ve firmaların savunmalarının alınmasının ardından haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenler hakkında 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk faaliyetinde bulunduğu tespit edilenlere ise, 50 bin liradan 500 bin liraya varan idari para cezası uygulanacak.