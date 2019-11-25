Bakanlık: Eski vekillere ‘çakarlı araç’ iddiası doğru değil

İçişleri Bakanlığı, ‘çakar lamba’ kullanma hakkının eski milletvekillerine de tanındığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Fotoğraf: Dailymotion

Bakanlık, “Düzenlenen usul ve esaslarda kesinlikle eski milletvekillerine geçiş üstünlüğü tanınmasına ilişkin düzenleme bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı.

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Açıklamada, bir köşe yazarının ‘çakar lamba’ kullanma hakkının eski milletvekillerine de tanındığı yönündeki iddiası hatırlatıldı.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan ve ciddi sıkıntılara neden olan, kamuoyunda ‘çakar‘ olarak adlandırılan yetkisiz sesli ve ışıklı sistemi kullanımının engellenmesi amacıyla, geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve bunların kullanabilecekleri sesli ve ışıklı sistemlerin ne olacağına ilişkin usul ve esasların, İçişleri Bakanlığınca 24 Eylül 2019 tarihinde onaylanarak, 1 Kasım 2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.