Bakanlık, ekmeğe yüzde 15 zam yapan fırıncılara ‘dur’ dedi: Yetkili değiller

Ticaret Bakanlığı, ekmek fiyatlarının belirlenmesinde Türkiye Fırıncılar Federasyonu’nun yetkili olmadığını belirterek “Ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, maliyetlerin arttığı gerekçesiyle ekmek fiyatlarına il il yeni üst fiyat limitleri belirlemişti. Buna görke ekmeğin fiyatının ülke genelinde ortalama yüzde 15 artacağı hesaplanmıştı.

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Ekmek fiyatları nasıl belirleniyor?

Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaparak ekmek fiyatlarının belirlenmesinde fırıncılar federasyonunun görüş bildirmek dışında yetkisinin bulunmadığı bildirildi. Açıklamada fiyatlandırma süreci şöyle anlatıldı: “Ekmek fiyatları, tacirlerimiz için, Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve onaylanan tarifeler ile belirlenmektedir. Bu çerçevede, ilgili ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası yönetim kurulu, Ticaret İl Müdürü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini almaktadır. Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca ekmek tarifesine ilişkin teklif oluşturulmaktadır. Hazırlanan bu teklif Bakanlığımızın görüşüne sunulmakta ve daha sonra yapılacak ilk toplantıda oda meclisinin onayına sunulmaktadır. Bu şekilde hazırlanan tarifeler oda meclisinin onayı sonrasında ilgili valilik ve belediyenin uygun bulması üzerine yürürlüğe girmektedir”

Bu süreçler doğrultusunda bugün itibarıyla Türkiye genelinde ekmek fiyatlarında yüzde 15 artış öngören bir talep gelmediği bilgisini veren bakanlık “Bu doğrultuda ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.