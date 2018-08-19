Bakanlık duyurdu: Kurban kesiminde kurallara uymayanlara 1450 lira ceza

Kurban kesiminde kurallara uymayan kişilere 232 lira ila 1450 lira ceza kesileceği bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kurbanlık hayvanların belediyelerden çalışma izni almış kesimhane ile kurban hizmetleri komisyonlarının belirlediği kesim yerlerinde kasaplık belgesi veya kesim elemanı yetiştirme ve geliştirme kurslarından alınmış belge olanlar tarafından, köylerde ve belirlenmiş kesim yeri bulunmayan diğer yerlerde ise cadde, sokak ve parklara bakmamak kaydıyla kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ehil kişilerce kesilmesi gerektiği belirtildi.

Reklam

Açıklamada, “Kurban kesim yerlerinden kaynaklanacak atık suların doğrudan alıcı ortama verilmesi engellenmeli” denilerek, şunlar kaydedildi: “Kurban kesiminden kaynaklanan işkembe ve hayvan dışkıları gibi atıkların belediyeler tarafından uygun şekilde toplanması sağlanmalı, kurban kesimi sonucu oluşan diğer benzeri atıklar sızdırmaz, dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara torba hacminin 2/3’ünü geçmeyecek şekilde konulmalı; gerektiğinde ikinci torba kullanılmalı, ağzı iyice kapatılıp bağlanarak Kurban Bayramı süresince düzenli olarak hizmet verecek olan belediye temizlik ekiplerine teslim edilmeli ve kurban kesim yerlerindeki kan ve diğer atıkların herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmamasını teminen gerekli önlemlerin alınması sağlanmalıdır. Kurban satış ve kesim yerlerinden kaynaklanan ve çevre kirliliğine sebep olabilecek olumsuzluklara mahal verilmemesi için yukarıda belirtilen açıklamalar dikkate alınarak gerekli tedbirlerin alınması, mezkûr tebliğ hükümleri çerçevesinde gerekli iş ve işlemlerin hassasiyet ile yerine getirilmesi belediyelere tebliğ edilmiştir.”

Açıklamada ayrıca, kurallara uymayan kişilere kesilecek para cezaları hakkında da bilgi verilerek, şöyle denildi: “Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 232 lira ceza kesilecek. Kurban kesim yerlerinde, yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere 58 bin 351 lira ceza kesilecek. Bu fiil konutlarda işlenirse uygulanacak ceza bin 450 lira olacak.”