Bakanlık duyurdu: Kimlere hangi sırayla aşı yapılacak?

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşısının hangi sırayla kimlere uygulanacağına dair bilgilendirme yayınladı.

Fotoğraf: AA

Çin’den satın alınan CoronaVac aşısı, dün ilk defa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine uygulanmıştı. Sağlık çalışanlarının toplu olarak aşılanmasına ise bugün başlandı.

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Bakanlığın aşıya dair bilgilendirme yaptığı internet sitesi de bugün yayına girdi. Verilere göre, bugün öğle saatlerine kadar yaklaşık 100 bin kişi aşılandı.

Bakanlık, kimlerin hangi sırayla aşı olacağına dair şu tabloyu yayınladı: