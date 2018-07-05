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Yaramazlara biraz batar!

Bakanlık duyurdu: Kanser tedavisi artık ücretsiz

 

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kanser hastalarının tedavilerinin tamamen ücretsiz hale getirildiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada kanser tedavisi, cerrahisi ve ilacına ilişkin yani kanser hastalığına ilişkin her türlü ilave ücret ve fark ödemesinin kaldırdığı belirtildi.

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Açıklamada şöyle dendi: “Vatandaşlarımızdan, SGK ile sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucuları sunmuş oldukları bu hizmetler (kanser tedavisi, cerrahisi, ilacı) nedeniyle hiçbir şekilde ilave ücret almayacak, vatandaşlarımız ceplerinden hiçbir ücret ödemeyecek.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de 2008-2014 yıllarında toplam 1 milyon 166 bin 571 kişiye kanser teşhisi kondu.

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