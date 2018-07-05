Bakanlık duyurdu: Kanser tedavisi artık ücretsiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kanser hastalarının tedavilerinin tamamen ücretsiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada kanser tedavisi, cerrahisi ve ilacına ilişkin yani kanser hastalığına ilişkin her türlü ilave ücret ve fark ödemesinin kaldırdığı belirtildi.

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Açıklamada şöyle dendi: “Vatandaşlarımızdan, SGK ile sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucuları sunmuş oldukları bu hizmetler (kanser tedavisi, cerrahisi, ilacı) nedeniyle hiçbir şekilde ilave ücret almayacak, vatandaşlarımız ceplerinden hiçbir ücret ödemeyecek.“

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de 2008-2014 yıllarında toplam 1 milyon 166 bin 571 kişiye kanser teşhisi kondu.