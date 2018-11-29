Bakanlık duyurdu: Gece bekçileri trafik cezası kesemez

İçişleri Bakanlığı, gece bekçilerinin trafik cezası kesme yetkilerinin olmadığını bildirdi.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, sosyal medyada gece bekçilerinin kaldırıma park eden araçlara 350 lira ceza yazdığına yönelik bilgiler olduğu anımsatıldı.

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Bakanlık, polis ve jandarma haricindeki hiçbir görevliye ‘Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı’ tanzim etme yetkisinin verilmediğini ifade etti.

Tutanaklar trafik güvenliğini tehlikeye düşüren makas atma, seyir halinde cep telefonuyla görüşme ve emniyet kemeri takmama ihlallerini kapsıyor.

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Yazılı açıklamada, yetkilerin usul ve esaslarının 4 Eylül 2018’de valiliklere gönderildiği dile getirildi.

Bakanlık, yaya kaldırımına park etmenin cezasının 108 lira olduğunu, engellilerin araçları için ayrılan alana park edilmesi halinde ise 216 lira ceza kesildiğini hatırlattı.