Bakanlık duyurdu: Cerrahi maske en fazla 1 liraya satılabilecek

Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin tanesinin fiyatının KDV dahil en fazla 1 lira olabileceğini açıkladı.

Fotoğraf: Pixabay

Bakanlığın yazılı açıklamasında, maske satışının market, eczane, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden yapılabileceği belirtildi.

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Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Hedefimiz en yaygın ağ ile vatandaşlarımızın en hızlı ve kolay bir şekilde cerrahi maskeleri temin etmesini sağlamaktır. Cerrahi maskeler, adedi KDV dâhil en fazla 1 Türk Lirası olacak şekilde tüketicilerimize satışa sunulacaktır. Bu fiyatın üzerindeki satışlar ‘fahiş fiyat’ olarak değerlendirilecektir. Bu kapsamda, 8 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla ilk etapta, salgının en yoğun görüldüğü İstanbul’da, akabinde büyükşehirlerden başlamak üzere hızlı bir şekilde diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir. Cerrahi maskeler ilk etapta standart 50’li paketler halinde satışa sunulacak olup, önümüzdeki haftadan itibaren maskelerin 10’lu standart paketler halinde de satışa sunulması çalışmaları devam etmektedir.”

Ne olmuştu?

Corona virüsü salgını nedeniyle maskeye olan talep artınca fiyatlar aşırı yükselmiş, bunun üzerine önce maskenin uygun fiyata satılacağı açıklanmıştı.

Tepki sonrası maskenin devlet eliyle dağıtılacağı duyurulmuş ancak bazı kişiler kendilere maskeyi alabilmek için gerekli SMS’in gelmediğini, gelse de eczanelerde maske bulamadıklarını dile getirmişti. Son olarak tavan fiyat belirlenerek maske satışına izin verileceği açıklanmıştı.