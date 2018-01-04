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Yaramazlara biraz batar!

Bakanlık duyurdu: ‘Booking’le görüşüyoruz, yakında dönecek

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Türkiye’deki kullanıcıların erişimine engellenen rezervasyon portalı ‘Booking.com’un yakın zamanda Türkiye’de tekrar faaliyete başlayacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

TÜRSAB, ‘Booking.com’a, seyahat acentelerine karşı haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle dava açmıştı. Mahkeme, sitenin Türkiye’ye yönelik faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar vermişti. Booking.com kararı temyize götüreceğini açıklamıştı.

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Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), mahkemenin aldığı ihtiyati tedbir kararının iptali için mahkemeye başvurmuş ancak reddedilmişti. Son ret kararı da ‘Booking.com’un itirazına gelmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB) bir hafta içinde 500 bin liralık teminat mektubu getirmesini istemişti.

‘Yakın zamanda’

Yenişafak’tan Murat Palavar’ın haberine göre, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği ‘nin (MÜSİAD) düzenlediği ‘Türkiye’de Turizm Trendleri’ temalı toplantıya katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci, ‘Booking.com’la görüşmelere başlandığını açıkladı.

Temurci ‘gerekli ceza’yı ödemeyi kabul eden ‘Booking.com’un yakın zamanda Türkiye pazarına dönebileceğini söyledi.

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