Bakanlık: Dokuz ayda havalimanlarında 127 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerince, yıl başından beri havalimanlarında düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen kaçak malların toplam değerinin 127 milyon lira olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucuyu midesinde taşıyarak seyahat eden kuryelerin saptanması için üç boyutlu tarama yapabilen CT tomografi cihazı kuruldu. Gümrük Muhafaza ekipleri ‘Varış Öncesi Yolcu Bildirim Programı ve Hava Takip Sistemi’ni kullanarak şüpheli yolculara odaklandı.

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13.5 milyonluk cep telefonu, 8 milyonluk elektronik sigara

2019’un ilk dokuz ayında, aranan şüpheli yolcuların valizlerinde piyasa değeri 10 milyon lira olan uyuşturucu, 13.5 milyon lira değerinde cep telefonu ve 8 milyon lira değerinde elektronik sigara ile tütün mamullerini içeren 127 milyon liralık kaçak mal ele geçirildi.

Bu ürünlerin yanı sıra, tıbbi malzeme ve ilaçlar, mızraklar, silahlar, insan saçı, gergedan boynuzu, tilki postu, kürk, canlı sülük gibi eşyalar da kaçak yollardan yurda sokulmak istenirken, Gümrük Muhafaza ekiplerinin kontrolüne takıldı.