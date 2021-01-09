Bakanlık: Diyarbakır’da bir jandarma personeli şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’da PKK’lılarla çıkan çatışmada bir jandarma personelinin hayatını kaybettiğini, iki askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, bir jandarma personelimiz ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, iki jandarma personelimiz yaralanmıştır.

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Şehidimize Allah’tan rahmet, aziz millletimize, kederli ailesine ve kahraman jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Söz konusu bölgede operasyon devam etmektedir.”