Bakanlık devrede: Kobranın ısırdığı sihirbaz panzehir bekliyor

Sihirbazlık gösterileriyle tanınan İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri’yi, gösterilerinde kullandığı kobra yılanı ısırdı. Sağ kolunun bileğe yakın kısmından ısırılan Ghafouri’nin sağlığına kavuşması panzehirin bulunmasına bağlı.

Geceyi Antalya’da hastanede geçiren Aref, özel uçakla tedavisi için Mısır veya Fransa’ya götürülecek. Özel ambulans uçak havalimanında bekletilirken, vize işlemlerinin yapılabilmesi için Dışişleri Bakanlığı da devreye girdi.

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‘Yetenek Sizsiniz’ programıyla tanınan Ghafouri, bir süredir Antalya’daki beş yıldızlı otellerde gösteri yapıyordu. Dün öğle saatlerinde gösterisi için hazırlık yapan Ghafouri’yi kobra cinsi yılanı, sağ elinin bilek üstünden ısırdı. Kolunu bir bez parçasıyla sıkarak zehirin bütün vücuduna yayılmasını önleyen ünlü sihirbaz Aref, Rus asistanı Yana Vinter’le birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Yılan ısırma ünitesinde ilk müdahalesi gerçekleştirilen Ghafouri için seferber olundu. Gözlem ve tahlillerde yılanın ısırdığı yerde kısmi komplikasyon tespit edilirken, kobra yılanı panzehirinin Türkiye’de olmadığı söylendi.

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Dışişleri devrede

Antalya Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür de hastaneye giderek sihirbazın sağlık durumu hakkında bilgi aldıktan sonra bakanlık yetkilileriyle görüşerek dünyada sadece Mısır ve Fransa’da bulunan panzehirin getirtilmesi için girişim başlattı. En yakın ihtimal olarak Mısır görülürken, bakanlığın getirteceği panzehirin Antalya’ya ulaşması süresinin 24 saati aşabileceğini gözönünde bulunduran Ghafouri, tedavi için Mısır’a götürülmesini talep etti.

Bu arada her ihtimale karşı yoğun bakım ünitesine alınan sihirbazın yakınları gece boyunca özel ambulans uçak aradı. Sabaha karşı İstanbul’da bulunan ambulans uçak Antalya’ya sevk edildi.

Mısır’ın Türk vatandaşlarına vize uygulaması nedeniyle havalimanında bekletilen ambulans uçak vize alınamadığı için hareket edemedi. Dışişleri Bakanlığı’nın girişimlerine rağmen Mısır makamlarından vize almak mümkün olmadı. Bu arada Kahire büyükelçiliği de harekete geçti.

‘Zorlayacak ya da hayvanı uğraştıracak bir durum yoktu’

Panzehirin Mısır’da bulunduğunu, Mısır’la irtibat halinde olduklarını kaydeden Yana Vinter, şunları söyledi: “Uçakla Mısır’a gönderilmesini bekliyoruz. Panzehirin Türkiye’ye getirilmesini araştırdık. Fakat uzun zaman aldığı için ne yapabiliriz diye düşündük, biz gitmeye karar verdik. Şu an aynı zamanda vize problemlerinin de çözülmesini bekliyoruz. Kobra kendi yılanı. Kobra ile ne kadar süredir çalıştığını bilmiyorum. Aref’in yaklaşık iki senedir gösterilerinde asistanlığını yapıyorum. Yılanın ısırdığı an yanında değildim ancak gösteri sırasında olmadığını zannediyorum, fakat onu net bilmiyorum. Kendisi ile görüşebiliyorum, durumu şu anda stabil.”

Ghafouri’nin kobrayı ne zamandan beri beslediğini bilmediğini söyleyen Yana Vinter şöyle devam etti: “Yılanla küçük bir gösterisi oluyor. Fazla bir şey yaptırmıyordu. Kutudan çıkartıyordu, geri koyuyordu. O kadar, kobranın başka bir işlevi yoktu. Zorlayacak ya da hayvanı uğraştıracak bir durum yoktu. Hayvanın gayet güzel yaşadığını biliyorum. Sadece görünmesi açısından kollanıyordu. 30 saniye ile bir dakika arasında bir gösteri yapıyordu.”

Uzmanlar, bugün panzehir iğnesi yapılmazsa sihirbazın zehirleneceği ve hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.