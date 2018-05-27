Bakanlık ‘deli dana’yı yalanladı: Türkiye’ye hastalıklı et gelmedi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye’nin 2011-2012 yıllarında Polonya’dan ithal ettiği sığır etinde ‘deli dana’ hastalığına rastlanmadığını söyledi.

Cumhuriyet gazetesinde bugün yayımlanan haberde, Türkiye’nin 2011-2012 yıllarında Polonya’dan ithal ettiği sığır etinde ‘deli dana’ hastalığına rastlandığı, bu nedenle iki ülkede bağlantılı soruşturma yapıldığı ortaya çıkmıştı.

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‘Veteriner kontrolünde’

AA’nın aktardığına göre bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İthal edilen etlerin bilimsel olarak BSE açısından risk grubunda olmayan 30 ayın altındaki sığırlardan elde edilmesi, Bakanlığımız veteriner hekimlerince yürütülen kesim öncesi kontrollerinde BSE hastalığına ilişkin klinik belirtilerin olmaması, soruşturma kapsamında BSE tespit edildiğine dair herhangi bir analiz raporunun bulunmaması ve bugüne kadar Polonya’dan ihraç edilen etlerde AB üyesi ve diğer ülkelerde BSE hastalığına ilişkin herhangi bir tespitin olmaması dikkate alındığında habere konu olan iddiaların doğru olmadığı net olarak anlaşılmaktadır” denildi.

Sığır eti ithalatının, ilgili uluslararası düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan ulusal mevzuat çerçevesinde yapıldığını belirten bakanlık, kesim öncesi, kesim sırası ve kesim sonrası bütün süreçlerin bakanlıkça görevlendirilen veteriner hekimler kontrolünde gerçekleştirildiği kaydedildi.

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Polonya’nın Dünya Hayvan Sağlık Teşkilatı’nın sağlık şartlarını karşılaması nedeniyle sığır eti ithalatının yapıldığını aktaran bakanlık, AB içerisinde, Polonya’da üretilen etlere ilişkin herhangi bir yasaklama bulunmadığını söyledi.

‘Polonya dili’ tartışması

Polonya adli makamlarınca yürütülen soruşturmaya yönelik adli yardımlaşma kapsamında bakanlıktan bilgi talep edildiğini kaydeden bakanlık, yazışmalarda, Türkiye’ye gönderilen etlerde ‘süngerimsi beyin (BSE)’ hastalığı tespit edildiğine yönelik herhangi bir bilgi yer almadığı vurgulandı.

Açıklama şöyle devam etti: “Soruşturma kapsamında veteriner hekimlerimizin ifadelerine başvurulmuş, belgelerin sahteliği ve uyguladığımız prosedür sorulmuştur. Veteriner hekimlerimiz de konunun kriminal inceleme gerektirebileceği dolayısıyla bilgi sahibi olmadıklarını, sorunun muhatabının Polonya tarafı olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Veteriner hekimlerimizin, ‘Polonya dilinde olması nedeniyle raporda ne yazıldığını anlamadıkları’ gibi bir durum asla söz konusu olmamıştır. İthal edilen etlerin bilimsel olarak BSE açısından risk grubunda olmayan 30 ayın altındaki sığırlardan elde edilmesi, kesim öncesi kontrollerinde bu hastalığa ilişkin klinik belirtilerin olmaması, soruşturma kapsamında BSE tespit edildiğine dair herhangi bir analiz raporunun bulunmaması ve bugüne kadar Polonya’dan ihraç edilen etlerde AB üyesi ve diğer ülkelerde söz konusu hastalığa ilişkin herhangi bir tespitin olmaması dikkate alındığında habere konu iddiaların doğru olmadığı net olarak anlaşılmaktadır.”

Polonya’daki bazı firmaların birbirlerini şikayeti üzerine yürütülmüş bir soruşturmadan yola çıkılarak, Türkiye’ye hastalıklı etlerin girdiği yönündeki iddiaların gerçeklerle bağdaşmadığının belirtildiği açıklamada, bu iddialara itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.