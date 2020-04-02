Bakanlık, ‘corona fırsatçısı’ firmaları ifşa etti

Ticaret Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde fahiş fiyat uygulaması yapan firmaların isimleri ifşa etti.

Fotoğraf: DHA

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan corona virüsü, maske, dezenfektan, eldiven ve kolonya gibi ürünlerde talep artışına neden olmuştu. Birçok satıcı, söz konusu ürünlere fahiş zam yapmış, bazıları da ürünleri piyasaya vermeyerek stoklamıştı. Mart ayında haksız fiyat artışı yapan 198 firmaya toplam 10 milyon 90 bin 60 lira idari para cezası kesilmişti.

Reklam

Bakanlık, 198 firmanın isimlerini internet sitesinden liste halinde yayınladı. Firmaların çoğunun, popüler alışveriş siteleri üzerinden ticaret yapması dikkat çekti. Bakanlık, Reklam Kurulu tarafından denetlenen 7 bin 386 firmayla ilgili yasal sürecin devam ettiğini de bildirdi.

Firmaların listesinde bakanlığın sitesinden ulaşılabiliyor.