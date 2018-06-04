Bakanlık, Çiftlik Bank raporunu tamamladı: 3 milyar liranın ödenmesi mümkün değil

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Çiftlik Bank raporu tamamlandı. Rapora göre 3 milyar lira kar dağıtılması gerekiyor ama bu geri ödemenin yapılması imkansız.

Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre Mehmet Aydın tarafından kurulan ve binlerce kişinin dolandırılmasına yol açan Çiftlik Bank ile ilgili bakanlık tarafından hazırlanan 145 sayfalık teftiş kurulu raporu tamamlandı.

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Çiftlik Bank sisteminin dördü Türkiye’de, altısı yurt dışında olmak üzere 10 ayrı şirket üzerinden yürütüldüğü belirtilen raporda, sistemin işleyişine de yer verildi ve kullanıcılarına yatırım fırsatı sağlanması suretiyle para kazandırılmasının vaat edildiği belirtildi.

Sisteme kayıtlı 132 bin 222 katılımcının, Papara, Gpay ve Epin gibi internet bankacılık sistemleri üzerinden 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira yatırdığı kaydedildi.

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Toplanan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 liranın 687 milyon 838 bin 955 lirasının katılımcılara geri ödendiği, 128 milyon 490 bin 850 liranın ise şirketlere sermaye olarak konulduğuna da raporda yer verildi. Ancak kalan 322 milyon 642 bin 770 liranın nerede ve hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin bir bilgi olmadığı ifade edildi.

Müfettişlerin elde ettiği üye listesi uyarınca yatırım yapan kullanıcılara 2 milyar 971 milyon 905 bin 11 liranın kar olarak yatırılması vaat edildiği halde bu vaadin karşılanmasının mümkün olmadığı aktarıldı.