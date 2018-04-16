Bakanlık çalışması: Nafakaya ‘ömür boyu’ yerine ‘beş aşama’lı ayar

Adalet Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı taslakta nafakanın ‘ömür boyu’ değil, beş aşamaya göre belirlenmesi öngörülüyor. Taslakta, toplu tazminat alternatifi de gündemde.

Star’dan Şerife Güleç ve Merve Güzel’in haberine göre, hükümet ‘ömür boyu nafaka’ ödenmesine yönelik itirazları değerlendirdi.

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Adalet Bakanlığı’nda, Meclis komisyonundan gelen öneriler ve Yargıtay başta olmak üzere ilgili birimlerden alınan görüşler doğrultusunda hazırlık başlatıldı.

Henüz hazırlık aşamasındaki çalışmada, nafakanın ‘ömür boyu’ değil, beş aşamaya göre belirlenmesi öngörülüyor Buna göre nafaka, ‘evli kalma süresi’, ‘çocuk olup olmaması’, ‘boşanan kadının yaşı’, ‘gelir durumu’ ve ‘kusur durumu’ dikkate alınarak hesaplanacak.

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Kadının yaşı en önemli unsur

Boşanan çiftlerin bu beş koşulu ne ölçüde taşıdığı, nafakanın hesaplamasında etkili olacak. Mahkeme, üç yıl, beş yıl gibi sürelerle nafaka ödenmesine karar verebilecek. Kadına ödenecek nafakada, boşanmada kadının ‘kusur’ derecesi önem taşıyacak. Kadının boşanmadaki kusurunun yüzde 50’nin üzerinde olması durumunda mahkeme nafaka verilmemesi yönünde karar alabilecek.

Evli kalma süresi ve çocuk olup olmamasıyla birlikte kadının ekonomik gelir durumunun yanısıra, boşanan kadının yaşı nafaka hesabında en önemli unsur olacak. İleri yaşta olması durumunda kadının ‘kusur durumu’ fazla olsa bile ömür boyu nafaka ödenmesi söz konusu olacak. İleri yaştaki bir kadının ‘bir daha evlenme ihtimali’ ve ‘gelir elde edebilecek bir işte çalışması mümkün olamayacağı’ göz önünde bulundurularak ömür boyu nafaka alması öngörülecek.

Toplu tazminat seçeneği

Şu anda da yasada var olan, ancak pek uygulanmayan, toplu tazminat alarak nafakadan çekilme imkanı da seçenekler arasında yer alacak. Nafaka yerine toplu tazminat ödenmesi mümkün olabilecek.

Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu’nun verilerine göre, son altı yılda 187 bin 814 nafaka davası karara bağlandı. 2016 yılında 28 bin 107 nafaka davası görüldü.

TBMM Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Olayları Araştırma Komisyonu’nun 14 Mayıs 2016 tarihli raporunda özetle şu tespit ve önerilerde bulunuldu: “Farklı ülkelerde görüldüğü gibi nafakanın belirli bir sürede verilmesine yönelik ilgili kurumlarca çalışma yapılması önerilmektedir. Bu süre zarfında nafaka alan yoksul eşin, sosyo-ekonomik açıdan güçlendirilmesi için meslek edindirme ve istihdam imkanlarından faydalanmasının sağlanması gerekmektedir. Yoksulluk hala devam ediyor ise nafaka oluşturularak, fondan karşılanmalıdır.”