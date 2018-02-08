Bakanlık ‘Bilirkişi yok’ dedi: Yüksekova’da dört kişinin öldüğü olayda keşif yapılacak

Hakkari’de zırhlı polis aracının silahının ateş alması sonucu hayatını kaybeden dört kişiyle ilgili davada olay yerinde keşif yapılmasına karar verildi.

Yüksekova ilçesinde 8 Ekim 2016’da araçtaki makineli tüfeğin seri olarak ateş alması sonucu HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan’ın yeğeni Serhat Buldan, Rahmi Safhalı, Necdet İşözü ve Aydın Tümen hayatını kaybetmiş, iki kişi de yaralanmıştı.

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Olay sonrası polis İ.M. hakkında ‘bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme ve yaralama’ suçlarından 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve polisin tutuksuz yargılandığı davada bugün duruşma yapıldı.

‘Bilirkişimiz yok’

Duruşmanın başında dosyaya gelen evrakları okuyan mahkeme başkanı, Milli Savunma Bakanlığı Savunma Müsteşarlığı’na olayla ilgili bilirkişi atanmasına dair yazılan yazıya cevap verildiğini söyledi. Savunma Müsteşarlığı’ndan gönderilen yazıda, olaya karışan araçla ilgili bilirkişilik yapabilecek bir personelin bulunmadığı bildirildi.

Sürekli ‘atışa hazır’

Duruşmada olay anına ait kamera görüntüleri de izlendi.

Duruşmada tutanağa geçirilen görüntülerde, zırhlı aracın çıkış yaptığı andan itibaren ekranda ‘atışa hazır’ ibaresinin bulunduğu, silahın bir anda ateş etmeye başladığı, atış başladıktan sonra aynı dakika içerisinde ekranda ‘atışa hazır’ ibaresinin yok olduğu, atışın durduğu, ekranda namlunun sabitlendiği ve görüntünün çevrede isabet alan binaları göstermeye başladığı görüldü.

‘Bölge koşulları’

Mağdur avukatı Şahin Koyun, olayda dört kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak “Sanığın tutuksuz yargılanması son derece vahim bir durumdur. Sanığın tutuklanmasını talep ediyoruz” dedi.

Sanık avukatı Görkem Uysal, silahın atışa hazır durumda olmasının nedeninin bölgenin durumu olduğunu belirterek şunları söyledi: “Olay öncesinde bölgeye yedi terörist girdiği bilgisi vardır. Silahın atışa hazır halde olmasının nedeni bölge koşullarıdır. Emniyet Genel Müdürlüğü, terörle mücadele kapsamında zırhlı araçların devriye görevinde silahların atışa hazır hale getirilmesi gerektiği belirtmiştir.”

Kusur durumu belirlenecek

Mahkeme, sanığın etki edebileceği delil bulunmadığını, tutuklamanın da bir tedbir olduğunu gerekçe göstererek tutuklama talebini reddetti. Mahkeme, kusur durumunun tespiti için üç kişiden oluşan uzman bilirkişinin olay yerinde ve kazaya karışan araçta keşif yapmasına da karar verdi.

Mahkeme, keşfin ardından ayrıntılı bir bilirkişi raporu hazırlanmasını kararlaştırarak duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.