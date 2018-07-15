Bakanlık: Bağcılar’daki ‘hamile çocuklar’ adli makamlara eksiksiz bildirildi

Sağlık Bakanlığı, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki ‘hamile çocuklar’ın adli makamlara bildirilmediği yönündeki haberleri yalanladı.

İstanbul’daki hastanede geçen yıl 51’i 15 yaş altı 392 çocuk gebeliği vakasının adli makamlara bildirilmediği belirtilmişti.

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Çıkan haberler üzerine açıklama yayınlayan bakanlık, 18 yaş altında doğum yapan tüm çocukların adli mercilere bildiriminin eksiksiz yapıldığını kaydetti.

Söz konusu haberde bahsedilen hastaların, gebe polikliniği ve doğumhane dışında başka şikayetleri sebebiyle kulak burun boğaz (KBB), iç hastalıkları ve çocuk polikliniğine başvurdukları savunuldu.

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Açıklamada şöyle dendi: “Bu vakaların ilerleyen süreçte gebe polikliniği ve doğumhaneye başvurduklarında gerekli bildirimlerin yapıldığı da saptanmıştır. Olası bir aksaklığa sebebiyet vermemek için, kadın doğum poliklinikleri ile birlikte diğer polikliniklere başvuran 18 yaş altı gebelik teşhisi almış tüm hastaların Sosyal Hizmetler Uzmanı vasıtasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine bildirilmesi gerektiği konusunda hastane çalışanları tekrar bilgilendirilmiştir.”