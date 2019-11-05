Bakanlık, Atatürk Orman Çiftliği’ne ‘spor vadisi’ yapmak için ihale açmış

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, Ankara’daki Atatürk Orman Çiftliği’ne (AOÇ) ‘spor vadisi’ yapmak için ağustos ayında ihale açtığı ortaya çıktı. İhaleyi alan firma zemin etütlerini yapıp proje dosyasını hazırlayacak.

Fotoğraf: Tripadvisor

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre ihale sonucunda sözleşme bedeli 291 bin lira olurken, ihaleyi alan firmaya 240 gün süre verildi. Buna göre, projeler ve zemin etüdü 29 Nisan’a kadar bitirilecek.

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TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Gözde Güldal detayların kamuoyuyla paylaşılmadığını dile getirirken, projenin Devlet Mezarlığı’nın doğusunda yer alan bir bölgede yapılacağını tahmin ettiklerini söyledi.

AOÇ’de daha önce de ‘spor alanı projesi’ yapılmak istenmiş, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucunda Ankara 7. İdare Mahkemesi projeyi iptal etmişti. Ocak ayında alınan iptal kararında plan değişikliğinin AOÇ’nin kimliğini bozacak nitelik taşıdığı, yapılaşma koşulları açısından imar mevzuatı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğu vurgulanmıştı.