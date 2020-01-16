Bakanlık, arkeologun intiharı ile ilgili ‘bazı personeli’ görevden uzaklaştırdı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep’teki Zeugma Mozaik Müzesi’nde görev yapan 33 yaşındaki arkeolog Merve Kaçmış’ın ‘mobbing’e (psikolojik şiddet) uğradığı için Diyarbakır’da intihar ettiği yönündeki iddiaların ardından başlatılan idari soruşturma sonucunda ‘bazı personelin görevden uzaklaştırıldığını’ açıkladı.

Merve Kaçmış’ın dairesinden atlayarak intihar ettiği ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış. Fotoğraflar: DHA

Gaziantep’teki Zeugma Mozaik Müzesi’nde iki yıldır görev yapan Kaçmış, izin alarak ağabeyinin Diyarbakır’daki evine gitmişti. Kaçmış, 13 Ocak’ta sekizinci kattaki dairenin camından atlamıştı. Hayatını kaybeden arkeolog, aynı kentteki mezarlıkta toprağa verilmişti.

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Arkeologun ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış, “Baskı ve mobbing uygulaması kardeşimi duygusal yönden çöküntüye soktu” demişti. Ağabey, kardeşinin intiharından önce mektup bıraktığını, kendilerinin görmediği mektubun savcılıkta incelendiğini dile getirmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şöyle dendi: “Gaziantep Müzesi Müdürlüğü’nde sözleşmeli arkeolog olarak görev yapan personelimiz Merve Kaçmış’ın 13/01/2020 tarihinde Diyarbakır’da hayatına son vermesine ilişkin, sayın Bakanımızın talimatları ile derhal soruşturma başlatılmış ve bazı personel görevden uzaklaştırılmıştır. Konu, Bakanlığımız birimleri tarafından tüm detaylarıyla takip edilmektedir. Merhum Merve Kaçmış’a bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.”