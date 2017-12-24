Bakanlık araştırması: ‘Güvende değiliz’ diyen sağlıkçılara göre atamalar ‘siyasi’

Sağlık Bakanlığı’nın yaptırdığı ‘Türkiye Sağlık Personeli Memnuniyet Araştırması’nın sonuçlarına göre, sağlık çalışanları kendini güvende hissetmiyor ve atamaların siyasi tercihlere göre yapıldığına inanıyor.

Cumhuriyet’ten Şeyma Paşayiğit’in haberine göre bakanlığa bağlı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü’nün (SAGEM) yaptırdığı araştırmaya, merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, diğer sağlık personeli ve yöneticilerden oluşan 21 bin 155 çalışandan 17 bin 101’i katıldı.

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Araştırmaya katılanlara 148 soru soruldu.

Üç sağlık çalışanından ikisi şiddete ilişkin güvenlik tedbirlerini yeterli bulmadığını, kendini hasta ve yakınlarına karşı güvende hissetmediğini belirtti. Sağlık çalışanlarının yarısı iş yükünün fazla olduğunu ifade ederken, her üç çalışandan birinin yaptığı işle ilgili başarı hissi duymadığı tespit edildi.

Performans sistemi

‘Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi’ başta olmak üzere ‘tam gün’, ‘tayin ve geçici görevlendirme’, ‘Kamu Hastaneleri Birliği’, ‘hasta hakları’, ‘kalite ile akreditasyon’ ve ‘Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri’ ile ilgili değerlendirmelerin önemli ölçüde olumsuz çıktığı tespit edildi.

‘Dostluk, sevgi ve güven azalıyor’

Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi’nin hizmetin kalitesini, verimliliğini ve hasta memnuniyetini artırdığına inanan sağlık çalışanı oranının çok düşük düzeylerde olduğu, buna karşın çalışanlardan yarısından fazlasının sistemin gereksiz muayene ve tetkikleri artırdığına ve çalışanlar arasında dostluk, sevgi ve güven gibi duyguların olumsuz olarak etkilendiğine inandıkları belirtildi.

‘Beyaz kod’ etkisiz

‘Kamu Hastaneler Birliği’ne yönetici atamalarının liyakat ve yeterlilik esası yerine siyasi tercihlere göre yapıldığına inananların oranı yüzde 52.7 olarak belirlendi.

Obezite ve sigarayla mücadelede yürütülen politikalara olumlu bakan sağlık çalışanlarının şiddeti önleme amacıyla kullanılan ‘beyaz kod’ uygulamasını etkisiz bulduğu öne çıktı.

‘Vicdanına aykırı işler’

Tükenmişlik düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilen sağlık çalışanlarının “Bu kurumda çalışanlar adil bir şekilde ödüllendirilmekte”, “Bu kurumda bana sağlanan ücret ve diğer finansal imkânları adil buluyorum” ve “Bu kurum içinde işler adil bir şekilde dağıtılmakta” gibi adalet ile ilgili ifadelere katılmadıkları da ayrıca belirtildi.

Çalışanların yaklaşık yarısı iş yükünün fazla olması, kayıt yapma gibi mesleği dışında yapmak zorunda bırakıldığı işlerden memnun olmadığını, beş çalışandan biri ise kurum gelirini arttırmak için gereksiz tıbbi işlem gibi ‘vicdanına aykırı işler’ yaptığını söyledi.

Sık yapılan tayinler

Sağlık çalışanlarının yüzde 69 gibi önemli bir kısmının geçici görevlendirmeleri olumsuz karşıladığı kaydedilirken sık sık yapılan tayinler sonucunda işi bilen çalışanların kurumda kalmadığı ve önceden bilgi verilmeden yapılan tayinlerin motivasyonu düşürdüğü bilgisi yer aldı.