Bakanlık aracılığıyla ithal edilen etlerde hastalık çıktı

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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı aracılığıyla Bosna Hersek’ten ithal edilen 20 ton sığır karkas etinde insan sağlığına zararlı bakteriler olduğu ortaya çıktı.

Odatv’nin bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre etler, laboratuvar incelemesinin sonuçları beklenmeden piyasaya sürüldü.

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20 ton sığır etindeki hastalık, ilk olarak Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş yaptıktan sonra tespit edildi.

24 Ağustos 2017 tarihinde incelemeye alınan etlerin tahlil sonuçları 29 Ağustos’ta belli oldu. Etlerde, ‘tıp dünyasında bilinen en tehlikeli gıda kaynaklı patojen bakteriler’ arasında değerlendirilen, insan sağlığına zararlı ‘E.coli O157’ hastalığı tespit edildi.

Et ve Süt Kurumu yazı gönderdi

Hastalığın tespit edilmesiyle birlikte analizi yapan laboratuvar tarafından, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü uyarıldı. Kurum, bunun üzerine İstanbul Depo Müdürlüğü ve Sakarya Sincan ve Diyarbakır Et Kombinesi müdürlüklerine, ‘Analizi uygun çıkmayan emtialar’ başlığı altında bir yazı gönderdi.

Yazıda, bakanlar kurulu kararıyla MUJANOVİCİ firmasından alınan etler hatırlatılarak, “Bu ithalat sözleşmesi kapsamında ülkemize giriş yapan tırlardan alınan numunelerde ‘E. Coli O157’ pozitif çıktığı ve insan gıdası olarak tüketimin uygun bulunmadığı başkanlığımıza bildirilmiştir” dendi. Ayrıca etlerin imha edilmesi de istendi.

Talimatı beş ay sonra yazdılar

29 Ağustos’ta hastalık tespit edilmesine karşın imha yazısı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Alım ve Üretim Dairesi Başkanı Mustafa Sami Cüceloğlu imzasıyla beş ay sonra, 5 Ocak 2018’te yazıldı.