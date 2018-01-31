Bakanlık ‘Altan-Alpay kararında’ ağır ceza mahkemesini AİHM’de savundu

Adalet Bakanlığı, yazarlar Şahin Alpay ve Mehmet Altan’ın tahliye edilmemesine ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) ‘izahat’ verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Alpay ve Altan’ın tutuklamanın hukuki olmaması gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvurulara yönelik ‘kişi hürriyeti ve güvenliği’ ve ‘ifade ve basın özgürlüğü’ haklarının ihlal edildiğine karar vermişti.

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Ancak ağır ceza mahkemeleri AYM’nin kararına çeşitli gerekçelerle direnerek ikilinin tahliye taleplerini reddetmişti. Avukatlar da durumu AİHM’e bildirmişti.

P24’ün aktardığına göre bakanlık 29 Ocak’ta mahkemeye yanıt verdi.

Bakanlık hem Altan hem Alpay’ın tutukluluk hallerinin devamının hak ihlâli teşkil ettiğinin AYM tarafından tespit edildiğini, bu kararların Anayasa’nın 153’üncü maddesi uyarınca ‘nihai olduğunu’ ve ‘ihlâlin sonuçlarının ne şekilde ortadan kaldırılacağının belirlenmesinin ilk derece mahkemelerinin görevi’ olduğunu kaydetti.

‘Kamuoyu etkili değil’

Yanıtta Altan ve Alpay’ın avukatlarının AİHM’e yolladıkları bildirimlerde AYM kararının uygulanmadığı şikayetlerini dile getirdiklerini, bu iddiaların ise ‘temel olarak bir mahkeme kararının uygulanmasına dair’ olduğunu, dolayısıyla konu itibariyle ilk itirazdan farklı ve ayrı birer bireysel başvuru konusu olabileceğini ifade edildi.

Bakanlık hem AYM’nin hem de ilk derece mahkemelerinin kararlarının çoğunluk oyuyla alındığını belirterek, bunun heyetlerin başvurucunun tutukluluk halini etraflıca tartışarak ve istişare ederek karar aldıklarının ispatı olduğunu dile getirdi.

Bakanlık kararların kamuoyunda tartışılmasının mahkemelerin üzerinde herhangi bir etkisinin olmayacağını da kaydetti.

‘Önceki savunmalar tekrar edildi’

Avukat Ferat Çağıl, müvekkillerinin tutuklanmalarının ardından AİHM’e Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde güvence altına alınmış olan haklarının ihlâl edildiğinden bahisle yaptıkları başvuru hakkında mahkeme tarafından öncelikle inceleme kararı alındığını belirterek şunları söyledi: “AYM kararlarının gereğinin yerine getirilmemesi yeni bir gelişme olduğundan, derhal AİHM’e yazılı olarak tarafımızca bildirildi. Buna ilişkin hükümet tarafından her iki başvuruya verilen cevapta, daha önceki savunmalar tekrar edildi.”

‘AİHM kararı bekliyoruz’

Çağıl şöyle devam etti: “Dosyalarda gelinen aşamada usûli işlemlerin tamamlanmış olması, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal yönündeki kararlarının uygulanmayarak hak ihlâllerine devam ediliyor olması ve başvurularımıza öncelik tanınmış olması sebebiyle AİHM nezdindeki başvurularımızın bir an evvel karara bağlanması beklentisindeyiz.”

Altan’ın sonraki duruşması 12-16 Şubat’ta, Alpay’ınki ise 5 Nisan’da görülecek.