Bakanlık ‘algı’ dedi: ‘Türkiye kadınlar için tehlikeli’ haberi turizmi durdurmak için

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’yi kadınlar için en tehlikeli 10 yer arasında gösteren ABD’nin önde gelen dergilerinden Forbes’u ‘algı operasyonu’ yapmakla suçladı.

Derginin ‘kadınlar için en tehlikeli 10 yer’ listesinde Türkiye 9’uncu sırada yer alırken, ilk sırada Mısır bulunuyordu.

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Dergi, Türkiye’nin kadınlar için neden tehlikeli olduğunu “Geçen yıl yaşanan yoğun siyasal istikrarsızlığın ardından gazeteciler ve muhalifler kayboldu” ifadeleriyle anlatmıştı.

‘Gerçekle bağdaşmayan bir makale’

Bakanlığın açıklamasında söz konusu yazı ‘herhangi bir bilimsel araştırmaya ya da bir saha çalışmasına dayanmayan, veri doğruluğu teyit edilmemiş, Türk yetkililerin görüşünün yer almadığı, Türk turizmine yönelik gerçekle bağdaşmayan bir makale’ diye nitelendi.

‘Algı operasyonlarının başka bir zayıf halkası’

“Böylesi haber ve makaleler uluslararası kamuoyunu yanıltan art niyetli bir tutumdur” denilen açıklamada, “Ülkemize yönelik spekülatif bu yayımlar ve yayınlar farklı amaçlara hizmet etmektedir. Türkiye’nin özellikle kadınlara karşı güvenli olmayan bir ülke, bir destinasyon gibi lanse edilmesi bir süredir koordineli yürütülen algı operasyonlarının başka bir zayıf halkasıdır” ifadeleri yer aldı.

‘İvmeyi durdurmaya yönelik asılsız çıkışlardan biri’

Sektörde yaşanan sıkıntıların atlatılmaya başlandığı ve Türk turizminin son 15 yılda kazandığı ivmeyi yeniden yakalayacak noktaya geldiği savunulan bakanlığın açıklamasında, Forbes’ta yayınlanan yazı da ‘bu ivmeyi durdurmaya yönelik asılsız çıkışlardan biri’ kabul edildi.