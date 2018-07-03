Bakanlık açıkladı: Orman yangınlarının yarısı ‘faili meçhul’

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın raporuna göre 2017’deki 2 bin 411 orman yangınından 1280’inin çıkış nedeni belirlenemedi. 119 bin 92 hektar ormanlık alan yangınlarda zarar gördü.

BBC Türkçe’nin haberine göre, son 6 yılda Türkiye’de yangın sayısında ve yanan alanların büyüklüğünde artış yaşandı.

Reklam

2017 yılında çıkış nedeni belirlenemeyen orman yangınlarında Türkiye’de 4 bin 135 hektar ormanlık alan yandı.

2017 yılı 2000 ve 2008’den sonra yangınlarda en fazla ormanlık alanın zarar gördüğü yıl oldu.

Reklam

Çoğu yangının nedeni ‘faili meçhul’ olarak listelenirken, Türkiye genelinde anız yakma nedeniyle 182, sigara izmaritinin ormana atılması nedeniyle 163 orman yangını çıktı.

‘Faili meçhul’ yangınlarda Kütahya 854 hektar alanla ilk sırada, bunu 666 hektar alanla Erzurum ve 518 hektar alanla Şanlıurfa izliyor.

Antalya ise kasıtlı yangınlar ve kundaklamada sıralamada önlerde. Kentte 2017 yılında 273 orman yangını çıkarken bunlardan 160’ının çıkış nedeni belirlenemedi. 23 yangın yıldırım düşmesiyle, 30 yangın ise kundaklama sonucu çıktı.