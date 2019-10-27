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Yaramazlara biraz batar!

Bakanlık: ABD’nin Bağdadi operasyonu öncesi birliklerimiz ikaz edildi

Milli Savunma Bakanlığı, ABD’nin IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi’nin öldürülmesiyle sonuçlanan operasyonuna dair üç maddelik bilgilendirme açıklaması yayınladı.

Fotoğraf: DHA

Bağdadi’nin, Suriye’nin İdlib vilayetinde saklandığı evde ABD askerleri tarafından düzenlenen operasyon sırasında üzerindeki bombaları infilak ettirmesi sonucu öldüğü açıklanmıştı.

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Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklama şöyle:

“1. ABD tarafından dün gece İdlib’de düzenlenen operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur.

2. ABD unsurları ile karşılıklı müdahalenin önlenmesi ve karşılıklı çalışabilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket edilmiş, birliklerimiz ikaz edilmiş, operasyon ve personel emniyetini sağlayacak tedbirler zamanında alınmıştır.

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3. ABD’nin operasyonu öncesinde ve sırasında, başta DEAŞ olmak üzere PKK/PYD/YPG terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde, müttefiklik ve stratejik işbirliği ruhuna uygun davranılmıştır.”

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