Bakanlık: ABD’nin Bağdadi operasyonu öncesi birliklerimiz ikaz edildi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Maas’ın Barış Pınarı Harekatı sırasındaki açıklamalarına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Çavuşoğlu sert tepki göstermişti. Maas, görüşme sonrası Türkiye ile Almanya arasında Suriye konusunda önemli görüş ayrılıkları olduğunu, ancak Türkiye ile diyalogu sürdürmek istediklerini belirtti. Çavuşoğlu ise Barış Pınarı Harekatı bölgesine 30 bin Suriyelinin geri döndüğünü vurgulayarak, harekata Alman kamuoyundan gelen ölçüsüz tepkilerin, ikili ilişkilerde sarsıntıya neden olduğunu söyledi.