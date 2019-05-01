Bakanlık: 1 Mayıs’ta 16 korsan gösteriye katılan 145 kişiye yasal işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde 145 kişiye yasal işlem yapıldığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Bakanlığın yazılı açıklamasında 1 Mayıs kutlamaları kapsamında 67 kentte 303 bin 640 kişinin katılımıyla 138 etkinliğin düzenlendiği belirtildi.

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Bu etkinlikler dışında 16 ‘korsan gösteri’ yapıldığını aktaran bakanlık, yasal işlem yapılan kişi sayısının 145 olduğunu açıkladı.

Açıklamada, Şanlıurfa’da beş kişinin hayatını kaybettiği kaza dışında 1 Mayıs’ta herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığına vurgu yapıldı.