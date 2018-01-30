Bakanlığın tespiti: Emniyet, Tarsus’taki ‘esrarengiz kazı’ya ‘kaçak’ başlamış

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Mersin’de bir yıl kamuoyuna bilgi verilmeden, özel harekat polisi korumasında yürütülen arkeolojik kazı çalışmasının, müze müdürlüğüne haber vermeden başladığı ortaya çıktı. Müze müdürlüğü, emniyetin yaptığı işlemle ilgili resmen kaçak kazı raporu düzenlemiş.

Mersin’in Tarsus ilçesinin 82 Evler Mahallesi’nde 2016’da hiçbir açıklama yapılmadan yeraltı kazıları başlatıldı. MİT ve emniyet görevlileri de sık sık kazı mekanına gelip incelemelerde bulundu. Alanı özel harekat polisleri korumuştu. Tonlarca toprak, kazılan tünellerden dışarı taşındı. Mahalleye gelen milletvekillerine bile bilgi verilmedi. Gece gündüz süren kazılar mahalleliyi aylarca rahatsız etti. Ama tüm bunlara rağmen bu süreç boyunca tek bir resmi açıklama yapılmadı.

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Kazı, Kasım 2017’de Müzeler Genel Müdürlüğü’nün kırık bir sütun ve bir sikkenin bulunduğu yönündeki raporuyla son bulmuş, açılan çukur kapatılmıştı.

Kültür varlıklarının korunması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nun bilgi istemesi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı konuyla ilgili bilgi notu hazırladı.

Müze müdürlüğüne kaçak kazı ihbarı gelmiş

Hürrüyet’ten Umut Erdem’in haberine göre, TBMM’ye ulaşan bilgi notunda kazının başlangıcına ilişkin detaylar bilgi verildi: “Parselle ilgili olarak 15 Kasım 2016’da Tarsus Müzesi Müdürlüğü’ne gelen ‘alanda Özel Harekât polislerince sokak girişlerinin kapatıldığı’ ihbarı üzerine Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Şubesi ile irtibata geçilmiştir. Yapılan görüşmelerde alanın III. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescilli olduğu, kesinlikle izinsiz bir uygulamanın özellikle kazı faaliyetlerine yönelik çalışmanın yapılamayacağı bilgisi verilmiştir. Güvenlik görevlilerince yürütülmekte olan bir soruşturmaya yönelik inceleme yapıldığı, herhangi bir kazı çalışmasının yapılamayacağı ifade edilmiştir.”

Yazıda daha sonra kazı alanındaki istihbarat yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda Tarsus Müze Müdürlüğü ile koordineli olarak kazının yürütülmesine karar verildiği 15 Aralık 2015’de kazıya resmi izin çıkarıldığı anlatıldı.

Resmen kaçak kazı raporu

Yazıda bölgenin ilk aşamada yapılan işlemin uzman raporuyla kaçak kazı olarak tanımlandığı belirtilerek yapılan “İnceleme sonrasında hazırlanan müze uzman raporu, ilgili birimlere yasal işlemler yapılmak üzere iletilmiştir” dendi.

Hafriyatta bozulmuş yoğun kültür varlığı

Ayrıca bakanlığın ifadesiyle ‘kaçak kazı alanı’ndan çıkan hafriyat toprağının içinde amorf (düzensiz, biçimsiz) durumda yoğun kültür varlığı tespit edildiği belirtildi.