Bakanlığın Şemdinli raporu: Patlamaya ateşlenen toptan kopan parça yol açtı

Yedi askerin hayatını kaybettiği Şemdinli’de üs bölgesindeki patlamayla ilgili hazırlanan raporda, ateşlenen topun arkasındaki parçanın kopmasının patlamaya yol açtığı belirtildi.

Şemdinli’deki üs bölgesinde günü top atışı sırasında mühimmat infilak etmiş, yedi asker hayatını kaybederken 26 asker yaralanmıştı. Patlamanın ardından üs bölgesinde çıkan yangın saatler sonra söndürülmüştü.

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Olayın ardından yapılan incelemenin ardından Kara Kuvvetleri rapor hazırladı.

Raporda ateşlenen topun arkasındaki parçanın ‘olağan dışı’ biçimde kopmasının zincirleme patlamaya sebep olduğu bilgisine yer verilirken, söz konusu mühimmatın kullanımının durdurulduğu dile getirildi.

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Bakanlığın raporu şöyle:

“- Kayıtların incelenmesi ve tanıkların dinlenmesinden, silah ve mühimmatın atışa uygun durumda olduğunun, eğitim ve atış göreviyle ilgili hazırlıkların usulüne uygun olarak yapıldığının anlaşıldığı,”

“- Atışın ardından merminin namluyu normal olarak terk ettiği ancak, topun arkasında “kama” olarak adlandırılan parçanın olağandışı bir şekilde koptuğu, bu nedenle namlu gerisinden çıkan alevin atışlarda kullanılacak barutları tutuşturarak zincirleme yangın ve patlamalara sebebiyet verdiği,”

“- Ayrıca 175 mm’lik M107 K/M toplarla bugüne kadar yapılan atışlarda bu tip bir kazanın meydana gelmediği belirlenmiştir.”

“Adli makamlarca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında atışta kopan topa ait parçaların detaylı teknik analizlerinin yapılması sonucunda kamanın kopma nedeni ve kazanın nihai sebebinin belirlenebileceği değerlendirilmektedir.”

“Kazanın nihai sebebi belirlenene kadar tedbir olarak 175 mm’lik M107 K/M toplarla bunlara ait mühimmatın kullanımı durdurulmuş, bölgedeki terörle mücadele harekâtı diğer ateş destek vasıtalarıyla desteklenmeye devam edilmektedir.”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, patlamada dış etkinin bulunmadığını söylemişti.