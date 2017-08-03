Bakanlığın ‘ortağı’ Nakşibendi tarikatı: Korunmaya muhtaç çocuklara ev açmışlar

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’yla Nakşibendi tarikatına bağlı vakıf arasında imzalanan protokol kapsamında açılan 31 çocuk evlerine korunmaya muhtaç çocukların yerleştirildiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüyle Nakşibendi tarikatının Ankara kolu olarak bilinen Muradiye Kültür Vakfı arasındaki 10 yıllık protokol 2023’e kadar geçerli.

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Protokolün amacı “Korunmaya muhtaç çocukların barınması ve topluma kazandırılması” olarak açıklanırken, bu kapsamda apartman dairesi şeklinde 31 çocuk evinin açıldığı ortaya çıktı. Üç evin daha açılması planlanıyor.

Maaş bakanlıktan

Evlerde ortalama beş altı çocuğun kaldığı, altı personelin görevlendirildiği öğrenildi. Protokole göre, bakanlık evlerin masraflarıyla personel maaşlarının bakanlık bütçesinden karşılanmasına garanti verdi.

Vakıf da mevzuat nedeniyle karşılanamayan ihtiyaçlarla mevzuatta belirlenen miktarlar dışındaki masrafları karşılamayı taahhüt etti.

Vakıf, çocuklar için ‘koruyucu aile’ bulunmasına ve çocukların 18 yaşından sonra ev kurmalarına da yardımcı oluyor.

Bakanlık bu vakfı çok seviyor!

Cumhuriyet’in haberinde, bakanlığın çocukların umre, iftar programları, Kutlu Doğum Haftası adı altında denetlenemeyen etkinliklere katılmasına da ‘göz yumduğu’ belirtildi.

Vakıf, geçen şubatta da dokuz erkek ve 13 kız çocuğunu ‘başarılarını’ gerekçe göstererek bakanlık izniyle otobüslerle bir haftalığına Suudi Arabistan’a götürmüştü.